Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)

08:00, 11 февраля 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.

Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -4°, днем до +1°. В южных регионах местами пройдут дожди. Ночью температура до -2°, днем до +8°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях ливни. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°.

Прогноз на 11 февраля / УНИАН
Прогноз на 11 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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Теги: #погода#дождь
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