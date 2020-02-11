Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -4°, днем до +1°. В южных регионах местами пройдут дожди. Ночью температура до -2°, днем до +8°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях ливни. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+6°... 0°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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