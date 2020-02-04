Одесситов призвали ограничить передвижение по городу и не пользоваться личным транспортом из-за осложнения погоды

В регионе, как и в целом по стране, ухудшится погода: снизится температура, прогнозируют осадки.

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Жителей и гостей Одессы призвали ограничить передвижения по городу и по возможности не пользоваться личным автотранспортом из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Как сообщает пресс-служба городского совета, в связи со смещением активного южного циклона на территории Одесской области с 20:00 4 февраля ожидается осложнение погодных условий на ближайшие дни. В частности, будет идти сильный дождь, резко снизится температура, ожидается гололед и снегопад.

"Осложнение погодных условий 5-6 февраля соответствует І уровню опасности (желтому). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. В связи с этим одесская мэрия обращается к жителям города с настоятельной просьбой: максимально ограничить перемещения по городу, без необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы", - говорится в сообщении.

Водителей просят не парковать авто на проезжей части - это затруднит работу снегоуборочной техники.

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"Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице. Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате непогоды возможно падение веток и кабелей", - отметили в городском совете.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем 5 февраля в Одессе и области ожидается значительный дождь (15-49 мм), ночью и утром туман. Видимость во время осадков и тумана 200-500 м. Ночью ожидаются порывы южного, днем северо-восточного ветра 17-22 м/сек.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.