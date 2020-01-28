В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

08:30, 28 января 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 января в Киеве без осадков, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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