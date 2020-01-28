В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 января в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -2°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+12°... +3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+11°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:61 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат17:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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