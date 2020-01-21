Замело входы в дома и автомобили: на восток Канады обрушился рекордный снегопад (фоторепортаж)
Во время снежной бури на выходных пропал без вести 26-летний мужчина. Ведутся его поиски.
Для города Сент-Джонс на канадском острове Ньюфаундленд спустя несколько дней после рекордной снежной бури остается в силе чрезвычайное положение.
Об этом сообщает AccuWeather.
Премьер-министр Ньюфаундленда Дуайт Болл запросил федеральную помощь для оказания помощи в пострадавших районах. Мобилизованы 300 военнослужащих. Некоторые жители все еще заблокированы в своих домах.
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Во время снежной бури на выходных пропал без вести 26-летний мужчина. Ведутся его поиски.
Снегопад в Сент-Джонсе оказался рекордным. Высота снежного покрова в международном аэропорту достигла 76,2 см, в результате чего был побит старый рекорд в 68,4 см, установленный в апреле 1999 года.
Люди по всему Ньюфаундленду в пятницу утром обнаружили, что их машины были погребены под снегом, некоторые автомобили замело по крыши. Многие жители не смогли выбраться из своих домов из-за огромного количества снега.
Максимальные порывы ветра в Сент-Джонсе во время бури достигали 134 км/ч.
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