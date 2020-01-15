В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 января, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.
Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.
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- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+7°... -1°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... -5°
- Харьков+2°... -1°
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- Хмельницкий+5°... -5°
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Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:0.4 км
Фаза луны:
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