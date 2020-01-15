В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 января, в Киеве без осадков, температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

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