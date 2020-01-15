В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

08:30, 15 января 2020
7
0

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 января, в Киеве без осадков, температура до +6°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк
Гороскоп на сегодня, 10 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака Гороскоп на сегодня, 10 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака
Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемый сделал неожиданное заявление на суде Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемый сделал неожиданное заявление на суде
Меган Маркл устроилась на работу в Disney Меган Маркл устроилась на работу в Disney
"Стала еще круче!": Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом (фото) "Стала еще круче!": Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом (фото)
Праздник Василия-2020: лучшие поздравления в открытках и стихах Праздник Василия-2020: лучшие поздравления в открытках и стихах
Два знака Зодиака ждут неудачи на этой неделе - прогноз астролога Два знака Зодиака ждут неудачи на этой неделе - прогноз астролога
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
83 %
758 мм
4.1 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять