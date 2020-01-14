В городах рядом с вулканом Тааль на Филиппинах трескается земля
Из-за извержения Тааля населенные пункты в пострадавших районах посыпаны пеплом.
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах привело к многочисленным землетрясениям. Улицы населенных пунктов, дома и дороги покрылись многочисленными трещинами.
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Из-за извержения Тааля населенные пункты в пострадавших районах обильно посыпаны пеплом, проводится эвакуация населения в радиусе 14 км от кратера вулкана, передает Stormnews со ссылкой на телеканал GMA.
В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением. Отменены 605 авиарейсов, в том числе в аэропорту Манилы, которая находится в 60 км к северу от вулкана.
Напомним, на Филиппинах проснулся вулкан Тааль, местные власти объявил эвакуацию жителей расположенных вблизи населенных пунктов.
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