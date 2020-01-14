В городах рядом с вулканом Тааль на Филиппинах трескается земля

15:32, 14 января 2020
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Из-за извержения Тааля населенные пункты в пострадавших районах посыпаны пеплом.

Последствия извержения вулкана на Филиппинах / REUTERS
Последствия извержения вулкана на Филиппинах / REUTERS

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах привело к многочисленным землетрясениям. Улицы населенных пунктов, дома и дороги покрылись многочисленными трещинами.

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Из-за извержения Тааля населенные пункты в пострадавших районах обильно посыпаны пеплом, проводится эвакуация населения в радиусе 14 км от кратера вулкана, передает Stormnews со ссылкой на телеканал GMA.

В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением. Отменены 605 авиарейсов, в том числе в аэропорту Манилы, которая находится в 60 км к северу от вулкана.

Напомним, на Филиппинах проснулся вулкан Тааль, местные власти объявил эвакуацию жителей расположенных вблизи населенных пунктов.

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Теги: #Филиппины#вулкан
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