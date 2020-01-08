В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +3°
В столице завтра температура воздуха не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Киеве пройдет снег, температура до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-1 °
Влажность:51 %
Давление:756 мм
Ветер: 8.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:28
Закат17:04
Видимость:16 км
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