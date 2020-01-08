В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +3°

17:00, 8 января 2020
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В столице завтра температура воздуха не изменится.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Киеве пройдет снег, температура до +3°.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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