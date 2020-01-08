Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Снеголавинная опасность достигает II уровня.
В среду, 8 января, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой области ожидается снеголавинная опасность II уровня.
В Украине сегодня без осадков, температура до +4° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8 января в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 8 января, в Украине без осадков, температура до +4°.
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