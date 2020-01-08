В Украине сегодня без осадков, температура до +4° (карта)

08:00, 8 января 2020
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В Украине сегодня немного похолодает.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 января, в Украине без осадков, температура до +4°.

Стало известно, какой будет погода в Украине на Рождество

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 8 января / УНИАН
Прогноз на 8 января / УНИАН

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Теги: #погода
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