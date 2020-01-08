В Украине сегодня без осадков, температура до +4° (карта)
В Украине сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 января, в Украине без осадков, температура до +4°.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Рождество
На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +4°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +3°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-7 °
Влажность:0 %
Давление:754 мм
Ветер: м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:07:27
Закат17:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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