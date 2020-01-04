Пламя размером с Манхэттен: в Австралии продолжают гореть леса, граждан будут эвакуировать на корабль
По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов.
В Австралии три пожара объединились в один и сформировали одно пламя размером с нью-йоркский район Манхэттен. В ближайшее время метеорологическая ситуация будет только ухудшаться.
Пожарные продолжают борьбу с наиболее масштабными за последние 10 лет лесными пожарами, передает CNN.
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По данным австралийского департамента окружающей среды, новые пожары возникли в регионе Омео штата Виктория и охватили 6 тысяч га леса.
В то же время в соседнем штате Южного Уэльса в пожарах сгорело 264 тысяч га территории.
В субботу погодные условия снова ухудшились. Синоптики предупредили об усилении ветра и повышении температуры.
Тем временем растет число погибших. По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов.
Оба штаты – Виктория и Южный Уэльс – объявили чрезвычайное положение и усилили меры безопасности, приводя в готовность все спасательные службы. Последний раз штат Виктория объявлял ЧС в так называемую «черную субботу» 2009 года, когда в огне погибли 173 человека и еще 500 получили травмы.
В пострадавших регионах континента ситуацию будут патрулировать свыше 3000 резервных войск Австралийских сил обороны. Правительство также арендует 4 самолета, а крупнейший военно-морской корабль HMAS Adelaide будет мобилизован для эвакуации граждан вдоль побережья.
Как сообщал УНИАН, в городе Ондалснес на западе Норвегии 2 января утром температура воздуха составляла 18,6 градусов по Цельсию, а в городе Сундалсьора достигла 19 градусов.
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