Пламя размером с Манхэттен: в Австралии продолжают гореть леса, граждан будут эвакуировать на корабль

16:01, 4 января 2020
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По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Австралии три пожара объединились в один и сформировали одно пламя размером с нью-йоркский район Манхэттен. В ближайшее время метеорологическая ситуация будет только ухудшаться.

Пожарные продолжают борьбу с наиболее масштабными за последние 10 лет лесными пожарами, передает CNN.

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По данным австралийского департамента окружающей среды, новые пожары возникли в регионе Омео штата Виктория и охватили 6 тысяч га леса.

В то же время в соседнем штате Южного Уэльса в пожарах сгорело 264 тысяч га территории.

В субботу погодные условия снова ухудшились. Синоптики предупредили об усилении ветра и повышении температуры.

Тем временем растет число погибших. По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов. 

Оба штаты – Виктория и Южный Уэльс – объявили чрезвычайное положение и усилили меры безопасности, приводя в готовность все спасательные службы. Последний раз штат Виктория объявлял ЧС в так называемую «черную субботу» 2009 года, когда в огне погибли 173 человека и еще 500 получили травмы.

В пострадавших регионах континента ситуацию будут патрулировать свыше 3000 резервных войск Австралийских сил обороны. Правительство также арендует 4 самолета, а крупнейший военно-морской корабль HMAS Adelaide будет мобилизован для эвакуации граждан вдоль побережья.

Как сообщал УНИАН, в городе Ондалснес на западе Норвегии 2 января утром температура воздуха составляла 18,6 градусов по Цельсию, а в городе Сундалсьора достигла 19 градусов.

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Теги: #пожар#Австралия#животные
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