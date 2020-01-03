На западе Норвегии установилась аномально жаркая погода
В городе Сундалсера температура достигла 19 градусов.
В городе Ондалснес на западе Норвегии 2 января утром температура воздуха составила 18,6 градусов по Цельсию, а в городе Сундалсера достигла 19 градусов.
Метеорологи признали 2019 самым теплым годом
На данный момент это самый теплый январский день в стране за всю историю наблюдений, передает Euronews.
По данным последнего ежегодного соцопроса Klimabarometeret 2019, который проводит исследовательская компания Kantar, жители Норвегии (49%) впервые назвали изменения климата главной политической проблемой, требующей решения.
Напомним, среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила +10,6°, что на 2,9° превышает климатическую норму.
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