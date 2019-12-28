Метеорологи признали 2019 самым теплым годом

Средняя температура была почти на три градуса выше нормы.

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В течение 2019 года было избито более 30 температурных рекордов и стал самым теплым годом для украинцев за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

В течение года средняя температура воздуха достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен показатель даже аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составила +10,5. Это позволило 2019-му стать самым теплым годом, начиная минимум от 1881-го, когда и были проведены первые наблюдения.

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"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С. В целом в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0—2,5°С", - отметили в обсерватории.

К тому же, там добавили, что 2019-й оказался довольно скупым на осадки — их выпало лишь три четверти нормы.

Напомним, в течение декабря в Киеве зафиксировали девять температурных рекордов. Ночь на 24 декабря оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью опустился ниже +5,7 градусов, что на 0,9 градуса теплее, чем это было в 2015 году. Кроме того, температурный рекорд метеорологи также зафиксировали 23 декабря. Отметка на термометре достигла +8 градусов, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался от 2015 года.