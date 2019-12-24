В Киеве в ночь на 24 декабря стала самой теплой за 139 лет

Столбик термометра ночью не опустился ниже +5,7°.

В Киеве установлен новый температурный рекорд / .instagram.com/architecturephd/

Ночь на 24 декабря в Киеве была самой теплой за 139 лет наблюдений.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра ночью не опустился ниже +5,7°, что на 0,9° теплее рекорда 2015 года.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.