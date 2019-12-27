Погода на выходные: в Украине похолодает, пройдут дожди и снег (карта)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
На выходных в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -2°, днем +3°. В воскресенье ожидается снег, -4°...0°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье снегопад, -6°…-1°.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем 0°, пройдет снег. В воскресенье ночью -5°, днем -1°, снегопад.
В Виннице в субботу пройдет снег с дождем, температура воздуха -2°...+2°. В воскресенье до -5°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+5°.
В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -4°...+1°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет ливень, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -2°...+4°.
В Симферополе завтра переменная облачность, -2°...+4°. В воскресенье -1°...+4°, пройдет мокрый снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пройдут дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.
В Северодонецке завтра ливень, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье -3°...+3°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -14°, днем -8°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, ночью -8°, днем до -2°.
В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -5°. В воскресенье температура до -9°, сильный снегопад.
В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -7°…-1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+4°... +1°
- Луганск+3°... +1°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+3°... -1°