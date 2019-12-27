Погода на выходные: в Украине похолодает, пройдут дожди и снег (карта)

Прохладнее всего будет на западе Украины.

На выходных в Украине пройдет снег / УНИАН

На выходных в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -2°, днем +3°. В воскресенье ожидается снег, -4°...0°.

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Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье снегопад, -6°…-1°.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем 0°, пройдет снег. В воскресенье ночью -5°, днем -1°, снегопад.

В Виннице в субботу пройдет снег с дождем, температура воздуха -2°...+2°. В воскресенье до -5°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+5°.

В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -4°...+1°, без осадков.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН

Прогноз на 29 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет ливень, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -2°...+4°.

В Симферополе завтра переменная облачность, -2°...+4°. В воскресенье -1°...+4°, пройдет мокрый снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пройдут дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.

В Северодонецке завтра ливень, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье -3°...+3°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -14°, днем -8°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, ночью -8°, днем до -2°.

В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -5°. В воскресенье температура до -9°, сильный снегопад.

В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -7°…-1°.

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