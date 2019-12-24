Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (карта)

Теплее всего будет на юге.

Сегодня в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +6°, днем до +13°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +8°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +8°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +9°.

Прогноз на 24 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.

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