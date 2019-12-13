В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9

16:16, 13 декабря 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 13 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 265 км на северо-запад от населенного пункта Saumlaki на острове Ямдена. Очаг землетрясения залегал на глубине 155,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 11 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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