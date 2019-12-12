У побережья Японии произошло землетрясение

Об опасности цунами не объявлялось.

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11 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Эпицентр толчков находился в точке с координатами 37,7 градуса северной широты и 141,9 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 40 километров, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что в ряде районов префектуры Фукусима было зафиксировано землетрясение силой 3 балла по японской 7-балльной шкале. Об опасности цунами не объявлялось.

Напомним, на греческом острове Крит вечером 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3.