У побережья Японии произошло землетрясение
Об опасности цунами не объявлялось.
11 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,2.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Эпицентр толчков находился в точке с координатами 37,7 градуса северной широты и 141,9 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 40 километров, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Отмечается, что в ряде районов префектуры Фукусима было зафиксировано землетрясение силой 3 балла по японской 7-балльной шкале. Об опасности цунами не объявлялось.
Напомним, на греческом острове Крит вечером 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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