В Карпатах высота снежного покрова местами превышает 20 см (фото)
На станции Плай высота снежного покрова составляет 8-22 см.
По состоянию на утро 11 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова достигает 22 см.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 11 декабря
Об этом говорится на странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах в Facebook.
Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-12 см, снег неравномерный на мерзлом грунте. На станции Плай температура воздуха -5,6°, высота снежного покрова составляет 8-22 см.
Напомним, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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