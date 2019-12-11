В Карпатах высота снежного покрова местами превышает 20 см (фото)

На станции Плай высота снежного покрова составляет 8-22 см.

Карпаты засыпает снегом / snig.info

По состоянию на утро 11 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова достигает 22 см.

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Об этом говорится на странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах в Facebook.

Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-12 см, снег неравномерный на мерзлом грунте. На станции Плай температура воздуха -5,6°, высота снежного покрова составляет 8-22 см.

Напомним, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.