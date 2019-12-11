Местные власти не сообщали о пострадавших.

На Крите произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На греческом острове Крит вечером 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Институт геодинамики Афинской обсерватории.

Эпицентр землетрясения был расположен в 40 км к западу от Касоса и в 377 км к юго-востоку от Афин.

Через несколько минут после землетрясения был зафиксирован афтершок магнитудой 3,4. Местные власти не сообщали о пострадавших или значительных повреждениях.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, на Филиппинах произошло землетрясение магнтудой 5,6.