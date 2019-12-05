"Без шапок не ходите": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Днем температура поднимется до +2...+5 градусов.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Завтра в Украине сохранится сухая погода, днем температура поднимется до +2...+5 градусов.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ветер западный, юго-западный, порывистый, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -1...-5 градусов, на западе -4...-10 градусов, завтра днем ожидается +2...+5 градусов, на крайнем юге до +5...+8 градусов", - пишет она.

В Киеве 6 декабря осадки маловероятны. Ночью -2...-4 градуса, днем +2...+5 градусов.

"Ветер будет залетать порывисто, поэтому без шапок не ходите, уши наши деликатные, не стоит их так проветривать", - добавила синоптик.

Напомним, в четверг, 5 декабря, в Украине будет прохладно и без осадков.