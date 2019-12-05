В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет (карта)
В большинстве регионов температура поднимется до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет прохладно и без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +4°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -4°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.
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- Винница+5°... -5°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк+1°... -5°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -9°
- Киев+5°... -4°
- Кировоград+2°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+2°... -6°