В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет (карта)

08:00, 5 декабря 2019
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В большинстве регионов температура поднимется до +5°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет прохладно и без осадков.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -4°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН
Прогноз на 5 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

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Теги: #погода
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