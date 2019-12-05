В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали"

11:56, 5 декабря 2019
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Опасности на суше он пока не представляет.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали".

На Сомали надвигается тропический циклон

Сейчас он находится в 1250 км к северу от острова Родригес и движется на юго-запад со скоростью 10 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологические службы Маврикия.

Скорость ветра оценивается в 65 км/ч. Опасности на суше он пока не представляет.

В настоящее время в Индийском океане насчитывается еще три тропических циклона. 

Напомним, в нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.

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Теги: #погода#циклон
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