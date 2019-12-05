В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали"
Опасности на суше он пока не представляет.
В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали".
На Сомали надвигается тропический циклон
Сейчас он находится в 1250 км к северу от острова Родригес и движется на юго-запад со скоростью 10 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологические службы Маврикия.
Скорость ветра оценивается в 65 км/ч. Опасности на суше он пока не представляет.
В настоящее время в Индийском океане насчитывается еще три тропических циклона.
Напомним, в нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.
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