Опасности на суше он пока не представляет.

Иллюстративное фото / Strange sounds

В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали".

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Сейчас он находится в 1250 км к северу от острова Родригес и движется на юго-запад со скоростью 10 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологические службы Маврикия.

Скорость ветра оценивается в 65 км/ч. Опасности на суше он пока не представляет.

В настоящее время в Индийском океане насчитывается еще три тропических циклона.

Напомним, в нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.