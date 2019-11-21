В Одессе ураган повалил более десятка крупных деревьев

12:37, 21 ноября 2019
123
0

Мэрия просит одесситов ограничить свое прибывание на улице.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды / Фото: informator.ua
Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды / Фото: informator.ua

В Одессе сильный ветер повалил 12 деревьев и крупных веток; также зафиксировано 9 обрывов электросетей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, сегодня, 21 ноября, по информации коммунального предприятия «Горзелентрест», в городе в результате сильного ветра повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки.

В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

По данным в КП «Одесгорсвет», в областном центре зафиксированы 9 обрывов электросетей.

Падение деревьев зафиксировано в разных районах города, в том числе – в историческом центре: на проспекте Добровольского, на пересечении улиц Екатерининской и Еврейской, возле школы – на Хаджибейской дороге, на улицах Химической, Елисаветинской и Варненской, в Лунном переулке.

Как отмечается, на улице Раскидайловской большое дерево рухнуло на припаркованную иномарку, что привело к ее сильному повреждению.

Также огромные ветки сломаны ветром на Французском бульвар, 46, на улице Косовской – над пешеходным переходом, на Черняховского крупная ветка повисла на электрических проводах, на ул. Генерала Петрова, 29 откололся кусок дерева.

Сейчас коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий непогоды

Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице – возможно падение деревьев и электрических кабелей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#погода#ветер
Читайте также
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских "Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Евро-2020: итоговые турнирные таблицы отборочного этапа Евро-2020: итоговые турнирные таблицы отборочного этапа
Вышел трейлер мультфильма "Губка Боб" с Киану Ривзом (видео) Вышел трейлер мультфильма "Губка Боб" с Киану Ривзом (видео)
В оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа В оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
Гороскоп на 16 ноября: кого в субботу ждет успех Гороскоп на 16 ноября: кого в субботу ждет успех
Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
66 %
760 мм
3.3 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять