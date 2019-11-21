В Одессе ураган повалил более десятка крупных деревьев
Мэрия просит одесситов ограничить свое прибывание на улице.
В Одессе сильный ветер повалил 12 деревьев и крупных веток; также зафиксировано 9 обрывов электросетей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, сегодня, 21 ноября, по информации коммунального предприятия «Горзелентрест», в городе в результате сильного ветра повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки.
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По данным в КП «Одесгорсвет», в областном центре зафиксированы 9 обрывов электросетей.
Падение деревьев зафиксировано в разных районах города, в том числе – в историческом центре: на проспекте Добровольского, на пересечении улиц Екатерининской и Еврейской, возле школы – на Хаджибейской дороге, на улицах Химической, Елисаветинской и Варненской, в Лунном переулке.
Как отмечается, на улице Раскидайловской большое дерево рухнуло на припаркованную иномарку, что привело к ее сильному повреждению.
Также огромные ветки сломаны ветром на Французском бульвар, 46, на улице Косовской – над пешеходным переходом, на Черняховского крупная ветка повисла на электрических проводах, на ул. Генерала Петрова, 29 откололся кусок дерева.
Сейчас коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий непогоды.
Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице – возможно падение деревьев и электрических кабелей.
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