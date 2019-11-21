Синоптики предупреждают о сильном ветре на Львовщине
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
В четверг, 21 ноября, во Львовской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на Львовский областной центр гидрометеорологии.
Так, сегодня по всей территории Львовской области в течение дня ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Жителей просят не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Напомним, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.
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