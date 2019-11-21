Сегодня в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (карта)

08:00, 21 ноября 2019
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Холоднее всего будет на востоке.

В Украине сегодня похолодает / flickr.com/photos/its_my_party
В Украине сегодня похолодает / flickr.com/photos/its_my_party

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +6°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +8°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН
Прогноз на 21 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря). 

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Теги: #снег#погода
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