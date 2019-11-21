Сегодня в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (карта)
Холоднее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября
Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +6°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +8°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -8°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря).
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- Винница+1°... -7°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк-3°... -9°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+1°... -8°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -9°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков-3°... -8°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+1°... -9°
- Черновцы+6°... -1°