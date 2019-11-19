Синоптики предупредили о тумане по всей Украине

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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Во вторник, 19 ноября, в первой половине дня в Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 ноября в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине сильно похолодает, в четверг местами ожидается снег с дождем.