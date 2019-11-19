Синоптики предупредили о тумане по всей Украине

09:50, 19 ноября 2019
31
0

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 19 ноября, в первой половине дня в Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 ноября в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине сильно похолодает, в четверг местами ожидается снег с дождем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#туман
Читайте также
"Страшно, дети кричат": в Харькове произошло ЧП с самолетом "Страшно, дети кричат": в Харькове произошло ЧП с самолетом
"Не нарадуюсь": дочь онкобольной Заворотнюк показала радостное фото "Не нарадуюсь": дочь онкобольной Заворотнюк показала радостное фото
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото "Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото
Украина - Эстония - 1:0: онлайн товарищеского матча Украина - Эстония - 1:0: онлайн товарищеского матча
"Огонь, пожар": Дорофеева устроила жаркую фотосессию прямо в гримерке (фото) "Огонь, пожар": Дорофеева устроила жаркую фотосессию прямо в гримерке (фото)
Запуск "облачного гейминга" Google: стало известно, с каких 12 игр стартует сервис (список) Запуск "облачного гейминга" Google: стало известно, с каких 12 игр стартует сервис (список)
Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
74 %
747 мм
2.7 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять