Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)

В четверг местами похолодает до -9°.

В Украину идут морозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сильно похолодает, в четверг местами ожидается снег с дождем.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +4°...+13°.

Прогноз на 18 ноября / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +15°.

Прогноз на 19 ноября / УНИАН

В среду, 20 ноября, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +2°...+12°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди и снег с дождем. Ночью по стране температура -9°…+2°, днем до +7°.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге до +9°, в остальных регионах до +3°.

Прогноз на 22 ноября / УНИАН

23 и 24 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -6°, на остальной территории -5°…+3°. Днем температура по стране -2°...+11°. В воскресенье ночью на востоке температура до -5°, днем в Украине от -1° до +9°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН

Прогноз на 24 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег - вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря).

22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - пшеницы.

23 ноября - день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть.

24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день - свирепее и хуже.

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