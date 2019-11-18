Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)
В четверг местами похолодает до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сильно похолодает, в четверг местами ожидается снег с дождем.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +4°...+13°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +15°.
В среду, 20 ноября, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +2°...+12°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди и снег с дождем. Ночью по стране температура -9°…+2°, днем до +7°.
В пятницу без осадков. Днем на юге до +9°, в остальных регионах до +3°.
23 и 24 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -6°, на остальной территории -5°…+3°. Днем температура по стране -2°...+11°. В воскресенье ночью на востоке температура до -5°, днем в Украине от -1° до +9°.
Народный прогноз погоды в Украине
18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)
19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег - вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.
20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито.
21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря).
22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - пшеницы.
23 ноября - день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть.
24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день - свирепее и хуже.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... +5°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+5°... +4°
- Кировоград+8°... +4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+10°... +6°
- Одесса+11°... +8°
- Полтава+6°... 0°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+10°... +5°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+10°... +6°
- Хмельницкий+8°... +6°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+13°... +7°