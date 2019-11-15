В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 15 ноября
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В пятницу, 15 ноября, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня без осадков, местами похолодает (карта)
Об этом повідолмяє Украинский гидрометцентр.
Так, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый).
Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается сухая и ветреная погода.
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