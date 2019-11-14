До -45 градусов: в Сибири установились аномальные морозы

Средняя суточная температура на севере Сибири была ниже нормы на 7-10 градусов.

Иллюстрация / REUTERS

На севере Урала и Сибири (РФ) установились сильные морозы.

Читайте также Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму

В ночь на 13 ноября температура опустилась до -33 градусов в автономных округах Западной Сибири, до -45 градусов в Эвенкии. Похолодало до -40 и на севере Иркутской области. Средняя суточная температура на севере Сибири была ниже нормы на 7-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается, что на востоке автономных округов Западной Сибири 30-ти градусные морозы продержатся до конца недели. На западе 15-16 ноября ожидается снег с метелью и ослабление холодов градусов на 8. А вот на севере Красноярского края морозно, ночью до -45, будет до конца недели.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить сильные морозы.