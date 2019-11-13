В ЮАР пронесся мощный торнадо
Из-за торнадо разрушено несколько домов.
В южноафриканской провинции Квазулу-Натал пронесся мощный торнадо.
В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)
Сейчас проводятся спасательные работы. Объем ущерба от стихии и информация о пострадавших уточняется, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
Из-за торнадо разрушено несколько домов, повалено большое количество деревьев. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением.
Напомним, на город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.
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