В ЮАР пронесся мощный торнадо

11:55, 13 ноября 2019
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Из-за торнадо разрушено несколько домов.

Иллюстративное фото / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland
Иллюстративное фото / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал пронесся мощный торнадо.

В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)

Сейчас проводятся спасательные работы. Объем ущерба от стихии и информация о пострадавших уточняется, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

Из-за торнадо разрушено несколько домов, повалено большое количество деревьев. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением.

Напомним, на город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.

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Теги: #погода#торнадо#ЮАР
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