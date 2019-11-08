Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Самая теплая погода ожидается на юге - до +25°.
На выходных в Украине будет тепло и практически без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +9°...+18°.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +7°, днем +18°. В воскресенье пройдет ливень, +3°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +11°...+19°. В воскресенье до +18°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье +11°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье +6°...+11°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +6°...+14°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +9°...+24°. В воскресенье +10°...+25°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +15°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +8°...+14°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +3°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +18°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +12°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье температура до +15°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +5°…+13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+11°... +9°
- Днепр+17°... +11°
- Донецк+18°... +10°
- Житомир+11°... +8°
- Запорожье+17°... +12°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+14°... +9°
- Кировоград+16°... +12°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+11°... +8°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+16°... +13°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+10°... +8°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+12°... +3°
- Тернополь+11°... +7°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+12°... +9°
- Черкассы+13°... +10°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+11°... +9°