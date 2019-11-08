Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

12:00, 8 ноября 2019
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Самая теплая погода ожидается на юге - до +25°.

На выходных в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / Фото УНИАН

На выходных в Украине будет тепло и практически без осадков. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +9°...+18°.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +7°, днем +18°. В воскресенье пройдет ливень, +3°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, пройдет дождь. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +11°...+19°. В воскресенье до +18°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье +11°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье +6°...+11°, переменная облачность.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН
Прогноз на 9 ноября / УНИАН
Прогноз на 10 ноября / УНИАН
Прогноз на 10 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +9°...+24°. В воскресенье +10°...+25°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +15°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +8°...+14°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +3°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +18°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +12°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье температура до +15°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +5°…+13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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