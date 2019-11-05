В Киеве завтра температура до +18°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 ноября, в Киеве без осадков, температура до +18°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +19° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 16:27.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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- Винница+15°... +8°
- Днепр+16°... +8°
- Донецк+14°... +10°
- Житомир+15°... +10°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+15°... +8°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+16°... +9°
- Луцк+16°... +11°
- Львов+16°... +9°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+16°... +11°
- Симферополь+19°... +12°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+15°... +8°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+14°... +9°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+15°... +9°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+6 °
Влажность:70 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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