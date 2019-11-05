В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

08:30, 5 ноября 2019
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Вечером в столице до +11°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 ноября в Киеве без осадков, температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 16:29.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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