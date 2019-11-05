В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°
Вечером в столице до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 ноября в Киеве без осадков, температура до +15°.
Народные синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 16:29.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.
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Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Влажность:71 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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