В Киеве завтра без осадков, днем температура до +15°

Вечером в столице до +11°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 ноября в Киеве без осадков, температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 16:29.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.

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