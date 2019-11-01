В Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение - сейсмологи

13:49, 1 ноября 2019
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Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча и запад Одесской области.

В Украине в ближайшее время возможно землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Украине в ближайшее время возможно землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет.

Мощное землетрясение на Филиппинах привело к гибели девяти человек

Последние толчки были зафиксированы в 1908-м. В Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение, рассказал "Сегодня" Александр Кендзера из Института геофизики НАН Украины.

На Закарпатье магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатских гор - и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении.

Напомним, на юге Филиппин 31 октября произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Теги: #землетрясение
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