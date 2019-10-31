В Киеве завтра температура до +5°, без осадков
В столице завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 ноября, в Киеве без осадков, температура до +5°.
Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -7°
- Черновцы+7°... -1°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+16 °
Влажность:78 %
Давление:755 мм
Ветер: 8.7 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:11 км
Фаза луны:
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