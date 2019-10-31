В Киеве завтра температура до +5°, без осадков

В столице завтра будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 ноября, в Киеве без осадков, температура до +5°.

Читайте также Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.