В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +3°

08:30, 31 октября 2019
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В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня ожидается снег / УНИАН
В Киеве сегодня ожидается снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Киеве пройдет снег, температура до +3°.

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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