В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +3°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Киеве пройдет снег, температура до +3°.
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 16:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+3°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -5°
- Киев+2°... -4°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+16 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:6 км
Фаза луны:
Лента новостей