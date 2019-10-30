В Киеве завтра без осадков, днем температура +3°

В столице завтра будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Киеве без осадков, температура до +3°.

Читайте также Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.