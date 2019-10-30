В Киеве завтра без осадков, днем температура +3°
В столице завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Киеве без осадков, температура до +3°.
Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 16:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -4°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+8°... -5°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+6°... -6°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+4°... -6°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+3°... -6°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+5°... -4°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+6°... -5°
- Чернигов+3°... -6°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:87 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:07:34
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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