К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо"
Ожидается, что "Матмо" выйдет на материк 30 октября.
Тропическая депрессия в Южно-Китайском море усилилась до тропического шторма, которому присвоено имя "Матмо".
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Сейчас он находится в 180 км к востоку от вьетнамских провинций Биньдинь и Фуйен и движется в западном направлении со скоростью 15-20 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.
Ожидается, что "Матмо" выйдет на материк 30 октября в районе границы провинций Биньдинь и Фуйен. В центральной части страны объявлены предупреждения о проливных дождях. В некоторых районах может выпасть до 600 мм осадков. Население предупреждают о высоком риске наводнений и оползней.
Напомним, в результате схода оползня в городе Бафусам на западе Камеруна погибли 40 человек.
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