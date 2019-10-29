Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +6°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:42, а зайдет в 16:39.
Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на западе и севере температура до -6°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+8°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+9°... -1°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+10°... +5°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+8°... -2°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+12°... +1°
- Херсон+11°... +4°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+8°... -3°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:80 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:33
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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