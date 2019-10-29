Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму

12:59, 29 октября 2019
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Много снега в Украине не ожидается.

Зима 2019-2020 в Украине не будет холоднее предыдущей / УНИАН
Зима 2019-2020 в Украине не будет холоднее предыдущей / УНИАН

Грядущая зима в Украине будет не холоднее, чем предыдущая.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, среднемесячные характеристики зимы будут выше нормы 1961-1990 годов. Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры: от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег. Зима будет менее снежная, чем обычно. Это может негативно сказаться на сельскохозяйственной деятельности, если холод будет поступать на открытую территорию, где не будет снега.

По словам Мартазиновой, похолодания не будут длительными - в пределах 2-3, максимум 5 дней, потому большого ущерба сельхозугодиям не принесут.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.

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Теги: #снег#погода#зима
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