В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 16:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 октября,в Украине похолодает, на западе и севере температура до -2°.
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- Винница+9°... -1°
- Днепр+8°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+9°... +3°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+10°... +5°
- Одесса+10°... +5°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+18°... +8°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+8°... -3°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:80 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:33
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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