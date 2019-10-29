В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

08:30, 29 октября 2019
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В столице сегодня похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 октября,в Украине похолодает, на западе и севере температура до -2°.

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Теги: #Киев#погода
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