В Киеве завтра без осадков, температура до +8°

17:00, 28 октября 2019
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 октября,в Украине похолодает, на западе и севере температура до -2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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