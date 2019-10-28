В Киеве завтра без осадков, температура до +8°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 16:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 октября,в Украине похолодает, на западе и севере температура до -2°.
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- Винница+12°... +1°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+12°... +8°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +4°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+17°... +7°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+17°... +6°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+16 °
Влажность:77 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:32
Закат18:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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