Жертвами сильных ливней в Японии стали 10 человек
Два человека пропали без вести.
Жертвами сильных ливней в японских префектурах Тиба и Фукусима стали 10 человек, еще двое пропали без вести.
Три человека стали жертвами непогоды во Франции
28 октября полиция и спасатели возобновили операции по поиску жительницы города Мобара в префектуре Тиба и мужчины из города Сома в префектуре Фукусима, сообщает NHK.
Из-за разгула стихии более пятисот домов получили ущерб или были затоплены в префектурах Тиба, Фукусима, Ибараки и Сайтама.
Власти пока что не оценили полный ущерб в более всего пострадавших префектурах Тиба и Фукусима, однако ожидается, что он возрастет еще больше.
Напомним, 40 человек стали жертвами наводнений в Танзании.
Читайте также
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 180 тысяч людей, миллион остались без электричества (видео)
Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+13°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+14°... +4°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+17°... +7°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+12°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+14°... +6°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+13 °
Влажность:79 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:32
Закат18:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей