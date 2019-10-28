Жертвами сильных ливней в Японии стали 10 человек

13:57, 28 октября 2019
6
0

Два человека пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами сильных ливней в японских префектурах Тиба и Фукусима стали 10 человек, еще двое пропали без вести. 

Три человека стали жертвами непогоды во Франции

28 октября полиция и спасатели возобновили операции по поиску жительницы города Мобара в префектуре Тиба и мужчины из города Сома в префектуре Фукусима, сообщает NHK.

Из-за разгула стихии более пятисот домов получили ущерб или были затоплены в префектурах Тиба, Фукусима, Ибараки и Сайтама.

Власти пока что не оценили полный ущерб в более всего пострадавших префектурах Тиба и Фукусима, однако ожидается, что он возрастет еще больше.

Напомним, 40 человек стали жертвами наводнений в Танзании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#погода
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 180 тысяч людей, миллион остались без электричества (видео) В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 180 тысяч людей, миллион остались без электричества (видео)
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 90 тысяч человек В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 90 тысяч человек
Синоптик предупредила о похолодании в ближайшие дни Синоптик предупредила о похолодании в ближайшие дни
Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом
По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
79 %
757 мм
2.3 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять