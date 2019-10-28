Жертвами сильных ливней в Японии стали 10 человек

Два человека пропали без вести.

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Жертвами сильных ливней в японских префектурах Тиба и Фукусима стали 10 человек, еще двое пропали без вести.

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28 октября полиция и спасатели возобновили операции по поиску жительницы города Мобара в префектуре Тиба и мужчины из города Сома в префектуре Фукусима, сообщает NHK.

Из-за разгула стихии более пятисот домов получили ущерб или были затоплены в префектурах Тиба, Фукусима, Ибараки и Сайтама.

Власти пока что не оценили полный ущерб в более всего пострадавших префектурах Тиба и Фукусима, однако ожидается, что он возрастет еще больше.

Напомним, 40 человек стали жертвами наводнений в Танзании.