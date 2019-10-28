В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°

Вечером в столице до +7°

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +19°.

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