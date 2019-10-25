В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 2,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.
Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+21°... +5°
- Николаев+15°... +8°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+18°... +8°
- Сумы+16°... +5°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+14°... +9°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+12°... +6°
Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:75 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:29
Закат18:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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