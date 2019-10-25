В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°

08:30, 25 октября 2019
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В столице сегодня будет пасмурно.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.

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Теги: #Киев#погода
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