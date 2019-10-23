В Киеве завтра температура до +17°, без осадков

17:00, 23 октября 2019
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В столице завтра будет пасмурно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.

Туманы затянут в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 1,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:32, а зайдет в 17:51.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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