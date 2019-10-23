В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер юго-западный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+17°... +11°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+16°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +4°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+15°... +9°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+21°... +8°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+16°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+21°... +7°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +9°
- Тернополь+21°... +4°
- Харьков+16°... +11°
- Херсон+17°... +12°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+10 °
Влажность:60 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат18:20
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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