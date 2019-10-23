В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер юго-западный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.