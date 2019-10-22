В Киеве завтра без осадков, температура днем +17°

17:00, 22 октября 2019
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер юго-западный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.

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Теги: #Киев#погода
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