В Киеве завтра без осадков, температура днем +17°
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 октября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер юго-западный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.
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Ощущается как:+14 °
Влажность:90 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:07:26
Закат18:21
Видимость:16 км
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