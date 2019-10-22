В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября, в Киеве без осадков, температура до +21°.
Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер западный и южный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 17:54.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+17°... +8°
- Донецк+20°... +5°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+17°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +4°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+19°... +7°
- Чернигов+19°... +6°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:86 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:07:26
Закат18:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей