В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°

08:30, 22 октября 2019
9
0

Вечером в столице до +14°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября, в Киеве без осадков, температура до +21°.

Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер западный и южный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +22° В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°
В Украине завтра без осадков, местами температура до +24° (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, местами температура до +24° (видеопрогноз)
Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето
Бабье лето в Киеве установило новый температурный рекорд Бабье лето в Киеве установило новый температурный рекорд
Проливные дожди затопили Португалию Проливные дожди затопили Португалию
Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
86 %
755 мм
5.7 м/с
64 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять